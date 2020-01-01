Настройка и ведение
рекламных кампаний
Яндекс Директ, Гугл Реклама и разработка сайтов под ваш бизнес

Максимальный эффект от рекламы

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обо мне
Обо мне
Юрий Подвигин

Специалист по настройке Яндекс.Директа

Я сертифицированный частный специалист по контекстной рекламе и web-аналитике.

Меня рекомендует Яндекс как специалиста Яндекс Директ

Участник программы: Частные специалисты от Яндекс

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Как я работаю?

Первый шаг - Вы связываетесь со мной через любой вид связи, который есть на сайте, обсуждаем ваш проект онлайн, высылаю бриф, который вы должны заполнить.

Второй шаг - После изучения брифа, конкурентов, анализа первичных базовых параметров напишу коммерческое предложение.

Сразу оговариваюсь, для дальнейшего понимания моей работы по ведению и настройкам компаний: я гарантирую, что на ваш сайт будут заходить потенциальные клиенты, такие гарантии дают специалисты с опытом. Все ключи (без ограничений), стратегии, виды кампаний, которые нужны для максимального результата будут использованы и настроены под ваш проект.

При ведении компаний корректировками оптимизирую повышение показателей - (продажи, звонки, обращения).

Самый первый узнаю про новинки, которые внедряют разработчики Яндекс Директ, так же могу обсудить напрямую любой вопрос по работе компаний с сотрудниками Яндекс Директ

Настройка инструментов аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics, GTM

Помощь в настройке сервисов для детальной аналитики: коллтрекинг, емейлтрекинг, сквозная аналитика

Перед запуском компаний согласовываю все с вами ( семантику, тексты в объявлениях, бюджет на рекламу). Работать начинаю по 100% предоплате.

Реклама не продаёт товар или услугу, а лишь приводит к вам на сайт потенциальных клиентов, если у вас хороший сайт, низкие цены, высокий спрос, слабая конкуренция и понятные условия, то реклама будет рентабельна.

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1
Качество во всех этапах работы над проектом.
2
Постоянная связь с заказчиком.
3
Глубокое понимание и анализ тематики клиента, точное знание его целевой аудитории.
4
Являюсь ИП.
Отзывы
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    Работу с Юрием начали в декабре 2020 сразу по нескольким направлениям: медицинский центр, информационный портал, программа управления медицинским учреждением. Высококлассный специалист, чья квалификация и опыт не вызывает сомнения: все настроенные кампании работают результативно! Всегда на связи, консультирует и вносит правки оперативно! Рекомендуем к сотрудничеству.
    Сергей Гольцов
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    Работаем с Юрием достаточно давно, несколько раз заказывал настройку новых рекламных кампаний сейчас Юрий ведет одну из них, сильно чувствуется хорошая квалификация, Юрий давольно глубоко погружается в процесс следит за новинками и отслеживает возможность правильной экономии баланса денег на счету. Считаю Юрия прекрасным специалистом..
    Антонов Василий
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    Сотрудничаем уже больше года, отличный специалист, за время работы существенно увеличилось количество заявок при том, что бюджет на компанию остался прежним. Занимается не только ведением компании, а постоянным ее совершенствованием в связи с новыми возможностями Яндекса. Рекомендую к сотрудничеству!
    Савельев Александр
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    Юрий прекрасно настроил рекламную компанию в указанный бюджет, дал много хороших рекомендаций для повышения конверсии. Был опыт работы с другими директологами до этого, но Юрий выполнил свою работу гораздо лучше прочих. Однозначно рекомендую данного специалиста!
    VIP-climat Магазин
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Стоимость услуг
Цены ориентировочные. Зависят от объема работы. Согласовываются индивидуально.
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Настройка рекламы

Сможете увидеть эффект уже в первые дни после запуска Яндекс Директ.

Срок 7 - 14 дней

от 10 000
+7 (900) 201-31-99
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Ведение рекламы

Корректировки рекламных кампаний по всем параметрам.

Ежемесячно

от 10 000
+7 (900) 201-31-99
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Разработка сайта на WordPress

Продуманные конверсионные сайты с целью привлечения клиентов в ваш бизнес.

Срок 10 - 20 дней

от 15 000
+7 (952) 544-24-55
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Настройка рекламы

Гугл Реклама начнет работать на вас рентабельно

Срок 7 - 14 дней

от 10 000
+7 (900) 201-31-99
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Ведение рекламы

Оптимизация по всем ключевым параметрам

Ежемесячно

от 10 000
+7 (900) 201-31-99
Настроен на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество
Настроено более 600 рекламных кампаний
В различных сферах бизнеса
ПРОЕКТЫ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
Каждый проект уникален, и какие-либо параметры и статистика кампаний других рекламодателей вам не пригодятся. Пишу для тех, кто любит просить КЕЙСЫ
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