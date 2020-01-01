Как я работаю?

Первый шаг - Вы связываетесь со мной через любой вид связи, который есть на сайте, обсуждаем ваш проект онлайн, высылаю бриф, который вы должны заполнить.

Второй шаг - После изучения брифа, конкурентов, анализа первичных базовых параметров напишу коммерческое предложение.

Сразу оговариваюсь, для дальнейшего понимания моей работы по ведению и настройкам компаний: я гарантирую, что на ваш сайт будут заходить потенциальные клиенты, такие гарантии дают специалисты с опытом. Все ключи (без ограничений), стратегии, виды кампаний, которые нужны для максимального результата будут использованы и настроены под ваш проект.

При ведении компаний корректировками оптимизирую повышение показателей - (продажи, звонки, обращения).

Самый первый узнаю про новинки, которые внедряют разработчики Яндекс Директ, так же могу обсудить напрямую любой вопрос по работе компаний с сотрудниками Яндекс Директ

Настройка инструментов аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics, GTM

Помощь в настройке сервисов для детальной аналитики: коллтрекинг, емейлтрекинг, сквозная аналитика

Перед запуском компаний согласовываю все с вами ( семантику, тексты в объявлениях, бюджет на рекламу). Работать начинаю по 100% предоплате.

Реклама не продаёт товар или услугу, а лишь приводит к вам на сайт потенциальных клиентов, если у вас хороший сайт, низкие цены, высокий спрос, слабая конкуренция и понятные условия, то реклама будет рентабельна.