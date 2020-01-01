Специалист по настройке Яндекс.Директа
Я сертифицированный частный специалист по контекстной рекламе и web-аналитике.
Меня рекомендует Яндекс как специалиста Яндекс Директ
Участник программы: Частные специалисты от Яндекс
Первый шаг - Вы связываетесь со мной через любой вид связи, который есть на сайте, обсуждаем ваш проект онлайн, высылаю бриф, который вы должны заполнить.
Второй шаг - После изучения брифа, конкурентов, анализа первичных базовых параметров напишу коммерческое предложение.
Сразу оговариваюсь, для дальнейшего понимания моей работы по ведению и настройкам компаний: я гарантирую, что на ваш сайт будут заходить потенциальные клиенты, такие гарантии дают специалисты с опытом. Все ключи (без ограничений), стратегии, виды кампаний, которые нужны для максимального результата будут использованы и настроены под ваш проект.
При ведении компаний корректировками оптимизирую повышение показателей - (продажи, звонки, обращения).
Самый первый узнаю про новинки, которые внедряют разработчики Яндекс Директ, так же могу обсудить напрямую любой вопрос по работе компаний с сотрудниками Яндекс Директ
Настройка инструментов аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics, GTM
Помощь в настройке сервисов для детальной аналитики: коллтрекинг, емейлтрекинг, сквозная аналитика
Перед запуском компаний согласовываю все с вами ( семантику, тексты в объявлениях, бюджет на рекламу). Работать начинаю по 100% предоплате.
Сможете увидеть эффект уже в первые дни после запуска Яндекс Директ.
Срок 7 - 14 дней
Корректировки рекламных кампаний по всем параметрам.
Ежемесячно
Продуманные конверсионные сайты с целью привлечения клиентов в ваш бизнес.
Срок 10 - 20 дней
Гугл Реклама начнет работать на вас рентабельно
Срок 7 - 14 дней
Оптимизация по всем ключевым параметрам
Ежемесячно